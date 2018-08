Milan, il rammarico di Calabria: “Abbiamo preso tre gol stupidi”

Dopo la dura sconfitta di ieri sera il Milan è uscito dal San Paolo di Napoli con il grande rimpianto di aver rimesso in discussione una partita che sembrava ormai chiusa. Bonaventura e Calabria avevano portato il match sul 2-0 in favore dei rossoneri. Un risultato più che importante in casa del Napoli, fino a quando la concentrazione e l’attenzione in campo non è calata e la squadra di Ancelotti non ha avuto il tempo di mettere a segno tre gol e ribaltare la partita con la doppietta di Zielinski e la rete di Mertens.

Proprio Davide Calabria, autore del secondo gol del momentaneo vantaggio rossonero, ha mostrato tutto il suo rammarico per tre punti che potevano un valore maggiore contro il Napoli al San Paolo: