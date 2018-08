Real Madrid, ancora vivo l’obiettivo Mbappè: ecco perchè il francese un giorno potrebbe vestire blancos

Ancora qualche spiraglio dei blancos per ottenere l'attaccante

Il Real Madrid sembrerebbe non aver mollato ancora per Kylian Mbappè, che anche a partire dalla prossima stagione potrebbe passare proprio nella capitale spagnola. Tuttavia un eventuale successo della trattativa dipenderebbe da una questione legata al fair play finanziario del Paris Saint Germain, dove al momento ci sono delle importanti indagini in corso.

Il campione del mondo è stato più volte accostato al Real Madrid, che dopo la vendita di Cristiano Ronaldo non ha ancora trovato il vero sostituto, ma dalla prossima stagione si potrebbe aprire uno spiraglio per la possibilità Mbappè.