Calciomercato, l’Inter segue da vicino la situazione di Iago Falque: il Torino prepara il rinnovo

Durante l’ultimo calciomercato l’attenzione dell’Inter è stata molto focalizzata su Iago Falque, ma la cifra di mercato di 20 milioni proposta dal Torino per una trattativa ha dato una frenata a tutto. Tuttavia i nerazzurri nonostante la chiusura del calciomercato non hanno mai trascurato questo possibile obiettivo e starebbero preparando il colpo per la prossima estate.

Intanto il Torino per salvaguardare il giocatore sta per proporgli un prolungamento del contratto fino al 2020, anche se quest’ultimo starebbe valutando anche un possibile approdo in nerazzurro. Resta solamente da vedere quale sarà la scelta del giocatore al termine di questa stagione.