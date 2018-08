Manchester United, Martial nelle mani della Juventus: dipende tutto dal destino di Mourinho

La Juventus è da tempo sulle tracce di Martial, che fino a questo momento ha sempre resistito alla corte dei bianconeri. Tuttavia il rapporto del giocatore con Mourinho sembrerebbe essere ormai ai minimi termini, motivo per cui ci potrebbe essere una cessione.

I bianconeri sarebbero in prima fila a monitorare questa situazione, che sembrerebbe essere destinata a finire con una cessione fino a quando il tecnico portoghese non sarà esonerato o deciderà di lasciare i Red Devils. Nella prossima sessione potrebbero esserci grandi sorprese per quanto riguarda questa vicenda di mercato che accontenterebbe ulteriormente i tifosi.