Premier League, clamoroso a Manchester! Il Tottenham trionfa contro lo United

Prestazione impeccabile da parte di Kane e Lucas per la vittoria degli ospiti

Grande impresa del Tottenham a Manchester che trionfa con un netto 3-0 all’Old Trafford contro i Red Devils. Un risultato che ha sorpreso tutti, specialmente per la facilità con cui gli Spurs sono riusciti a trionfare, grazie a due uomini chiave del match, ovvero Kane e Lucas. L’attaccante inglese è andato a segno al 50′, aprendo la strada alla successiva doppietta del brasiliano al 52′ e all’84′.

Lo United era irriconoscibile e la posizione di José Mourinho inizia a vacillare sempre di più, con il tecnico portoghese che non risulta essere più in grandi rapporti con la dirigenza dei Red Devils. Resta da vedere se nelle prossime partite Pogba e compagni riusciranno a risalire la china, salvando la posizione dello Special One.