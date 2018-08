Serie A, inizio difficile per l’Inter: Spalletti nel mirino dei tifosi

Un inizio deludente quello dell’Inter, che dopo la sconfitta all’esordio in casa del Sassuolo ha pareggiato a San Siro contro il Torino, raccogliendo solamente un punto in due giornate di campionato. I tifosi dopo lo scorso mercato non si aspettavano una partenza del genere e adesso la posizione di Spalletti non è più sicura come qualche mese fa.

Sicuramente è vero che siamo ad inizio stagione e la condizione fisica non può essere certamente al meglio, ma i primi risultati non sono certamente confortanti per chi deve fare un campionato e lottare con le squadre più competitive. Saranno le prossime partite a dire se l’Inter e il suo tecnico saranno all’altezza della situazione.