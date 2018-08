Serie A, Roma fermata in casa dall’Atalanta: partita ricca di gol ed emozioni nonostante il pareggio

Grande match quello tra Roma e Atalanta, che questa sera hanno dato vita ad un grande spettacolo di calcio. I bergamaschi sono stati protagonisti di una prestazione da incorniciare, se non fosse per il calo finale che ha permesso alla squadra di Di Francesco di pareggiare la partita.

Tuttavia a passare in vantaggio è stata la Roma con la rete di Pastore, arrivata al dopo appena 2 minuti di gioco. Da quel momento si svegliano gli ospiti, che trovano 3 gol con Castagne e la splendida doppietta di Rigoni, con le reti che sono arrivate rispettivamente al 19′, 22′ e 38′.

La Roma ha quel punto inizia a spingere per ritornare in partita e trova prima il gol con Florenzi al 62′ e successivamente con Manolas all’82′ minuto. Il risultato di 3-3 al termina della gara è quello più giusto, anche se il primo tempo giallorosso è da dimenticare.

Una partita che di certo non ha annoiato, dove dalla Roma ci si aspettava qualche defaiance in meno in difesa e l’Atalanta che invece ha il merito di aver disputato una grande prova all’Olimpico.