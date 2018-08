Champions League, tutto pronto per il sorteggio di Montecarlo: i possibili accoppiamenti delle italiane

Tutto pronto per l'esito delle urne per la prossima edizione

Giovedì 30 agosto ci sarà il famoso sorteggio di Montecarlo per la definizione dei gironi di Champions League, con le italiane che sono impazienti di conoscere le avversarie da affrontare durante la fase ai gironi, valida per il passaggio agli ottavi di finale.

Il sorteggio sarà alle ore 18, con le prime e le seconde fasce che sono in gran parte già definite, con la Juventus che sarà nella prima urna, Napoli e Roma nella seconda e infine l’Inter nella quarta ed ultima fascia.

Possibili accoppiamenti:

Juventus

I bianconeri si trovano nella prima fascia e hanno buone probabilità di avere un girone abbordabile, anche se le insidie non mancano nemmeno per la squadra di Allegri:

Girone semplice: JUVENTUS, Porto, Salisburgo (in caso di qualificazione), Dinamo Zagabria (in caso di qualificazione)

Girone complicato: JUVENTUS, Borussia Dortmund, Liverpool (in caso di terza fascia), Stella Rossa

Napoli

La squadra di Ancelotti si trova in seconda fascia e ha diverse varianti che chiaramente portano a diverse insidie date dalle squadre di prima fascia che gli azzurri potrebbero incontrare:

Girone semplice: Lokomotiv Mosca, NAPOLI, Bruges, Young Boys (in caso di qualificazione)

Girone complicato: Manchester City, NAPOLI, Lione, Hoffenheim

Roma

I giallorossi si trovano in seconda fascia insieme agli azzurri e sono stati protagonisti di una grande stagione in Champions League durante la scorsa annata, dove la squadra di Di Francesco è uscita solamente in semifinale contro il Liverpool di Salah, che successivamente ha perso solamente contro gli attuali campioni d’Europa del Real Madrid:

Inter

I nerazzurri ritrovano finalmente la Champions ma saranno collocati nella quarta ed ultima fascia, anche se le possibilità di incontrare un girone abbordabile non sono poi così complicate:

Girone semplice: Lokomotiv Mosca, Shakhtar Donetsk, Galatasaray, INTER

Girone complicato: Real Madrid, Tottenham, Schalke 04, INTER