Gol of the Season, CR7 onorato per la vittoria della sua rete: “Non dimenticherò mai quel momento”

Cristiano Ronaldo ha vinto il Premio Uefa per il gol migliore della stagione appena trascorsa, una rovesciata che rimarrà impressa a lungo nella mente dei bianconeri, che però adesso possono contare sulle capacità del 5 pallone d’oro per dare ancora una volta l’assalto alla coppa dalle grandi orecchie.

Intanto Cristiano Ronaldo si gode la sua vittoria personale e ringrazia tutti coloro che hanno votato per lui sul suo profilo Twitter: “Grazie a tutti coloro che hanno votato per me. Non dimenticherò mai quel momento, specialmente la reazione dei tifosi presenti all’Allianz Stadium”.

Thanks to everyone who voted for me. Will never forget that moment, specially the reaction of the fans in the stadium. #UEFA Goal of the Season #SpecialMoment pic.twitter.com/9teapgD9MW

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 28 agosto 2018