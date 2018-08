Lazio, Lotito pronto ad incassare: Psg prepara l’offerta per Milinkovic-Savic

In Italia il calciomercato in entrata è già finito da qualche giorno, ma quello in uscita è ancora da definire ufficialmente, poiché in altre nazioni la sessione durerà fino al 31 agosto, motivo per cui ci sono ancora 3 giorni per qualche ultimo colpo all’estero. Ad esempio in Francia sembrerebbe che il Psg sarebbe pronto a mettere sul piatto un offerta importante per aggiudicarsi in extremis il laziale Milinkovic-Savic.

Per il giocatore Juventus e Milan hanno cercato di trattare per un intera estate, non trovando mai nessun accordo con Lotito, che non ha mai accettato offerte inferiori a 100 milioni per il giocatore, ma la svolta potrebbe arrivare proprio dal club francese, che sarebbe disposto ad offrire la cifra chiesta dal presidente laziale, che intanto si sfrega le mani.