Manchester United, parla Pogba: “I motivi della crisi? Non li sappiamo nemmeno noi”

Dopo la tremenda sconfitta per 3-0 contro il Tottenham all’Old Trafford, il Manchester United sta attraversando un profondo periodo di crisi, con Mourinho che non sembrerebbe essere in una buona posizione e la squadra che in questo momento non riesce ancora a capire cos’è che andato storto nel match di ieri sera.

A parlare della sconfitta contro il Tottenham è stato anche il campione del mondo Paul Pogba, che ha fatto un analisi molto accurata sulla squadra: “Neanche noi giocatori capiamo cosa sta succedendo. Abbiamo iniziato bene la gara, poi nel secondo tempo abbiamo concesso due gol. Soprattutto il primo gol è stato un duro colpo, avevamo la partita in mano. Dopo quello è arrivato il secondo ma noi abbiamo continuato a spingere, poi il terzo ha chiuso i conti. Siamo dispiaciuti soprattutto per i tifosi, vogliamo fare meglio”.