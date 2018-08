Marsiglia, ufficializzato l’acquisto di Kevin Strootman

Nuovo progetto per il giocatore alla corte di Rudy Garcia

Sul sito ufficiale del Marsiglia è stato ufficializzato il definitivo acquisto di Kevin Strootman, che sposa il nuovo progetto di Rudy Garcia e lascia quello di Di Francesco. Una trattativa voluta principalmente dal giocatore che aveva voglia di ricercare una nuova avventura e sopratutto nuovi stimoli.

Il 28enne adesso avrà l’opportunità di mostrare tutto il suo valore in Ligue 1 dove potrà mettere in mostra al meglio tutte le sue qualità alla corte di Rudy Garcia, con il Marsiglia che punta ad essere sempre più competitivo in questa nuova stagione.