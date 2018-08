Milan, il rientro di Conti previsto per il prossimo ottobre

Il trauma distorsivo accusato da Andrea Conti non è stata certamente una buona notizia per il Milan, con il giocatore che già nello scorso campionato ha avuto anche una lesione al ginocchio sinistro. Tuttavia il giocatore rossonero risulta ancora molto determinato e starebbe cercando di diminuire i tempi di recupero per tornare il prima possibile.

Nonostante Conti stia cercando di bruciare le tappe, non potrà rientrare prima del mese di ottobre, dove potrà riprendere ad allenarsi con la squadra e tornare in forma per le prossime partite, con la speranza che da questo punto di vista il giocatore non abbia altri inconvenienti.