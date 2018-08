Roma, il pugno alla panchina costa caro a Di Francesco: fratturato il quinto metatarso

La partita tra Roma e Atalanta andata in scena ieri sera non è stata certamente tra le più tranquille e lo si può vedere dalla frattura riportata alla mano dal tecnico Eusebio Di Francesco, che per dare un pugno alla panchina si è fratturato il quinto metatarso, recandosi questa mattina a Villa Stuart per dei controlli.

Non un episodio fortunato per il tecnico della Roma, che dopo il pareggio con l’Atalanta deve anche prendersi delle conseguenze dal punto di vista fisico. Un primo tempo da dimenticare quello dei giallorossi, con una ripresa successiva che in qualche modo ha rimesso la squadra in partita, ma non ha risolto tutti i problemi.