Torino, tutto pronto per la cessione di Ljajic al Besiktas

In queste ultimissime ore le prove di addio tra Ljajic e il Torino stanno per dare un esito positivo. Il giocatore ormai da tempo non è più in buoni rapporti con la società granata e progetta una nuova sfida. Ad aspettare alla finestra c’è il Besiktas, che sarebbe vicinissimo ad aggiudicarsi ufficialmente l’attaccante.

La trattativa sembrerebbe essere ormai nelle sue fasi finali e potrebbe addirittura chiudersi in giornata, con il giocatore pronto a vestire la magliare Besiktas in questa nuova stagione che sta per iniziare e che vede il Torino perdere un giocatore importante.