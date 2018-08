Milan, oggi è il “Kakà Day”: inizia un nuovo percorso per il brasiliano

Quest’oggi è previsto l’arrivo di Ricardo Kakà a Milano, ma questa volta il ruolo sarà completamente diverso. Abbiamo visto per anni l’ex pallone d’oro rossonero incantare i tifosi con le sue splendide giocate, ma adesso l’ex giocatore inizierà un periodo di studio tra Casa Milan e Milanello.

Questi mesi saranno importanti per il futuro del brasiliano, che in teoria avrebbe intenzioni di lavorare in patria nel ruolo di scouting, ma dovrà imparare molto in questa nuova veste, motivo per cui Kakà passerà diversi mesi a Milano per abituarsi a questo ruolo e imparare segreti importanti anche in questo nuovo ambito.