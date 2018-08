Psg, imminente l’arrivo di Bernat dal Bayern Monaco: trattativa quasi chiusa

Ormai da diversi giorni non si parla d’altro che della prossima destinazione di Juan Bernat, ormai fuori dal progetto del Bayern Monaco e alla ricerca di una nuova sfida da seguire per avere ulteriori stimoli, che in Germania sembrerebbero non esserci più per il giocatore. Nella giornata di ieri si era parlato molto di un possibile passaggio in qualche squadra spagnola.

Tuttavia nella giornata di oggi è arrivata la notizia ce il giocatore sarebbe vicinissimo ad indossare la maglia del Psg, con la trattativa che sarebbe addirittura nella sua fase conclusiva. Accantonata dunque l’ipotesi Spagna, Bernat si appresterebbe ad indossare la maglia dei campioni di Francia per tentare l’assalto alla Champions con Buffon e compagni.