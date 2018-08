Real Madrid, Florentino Perez ancora alla ricerca del dopo CR7

A Madrid si vive ancora di incredulità per l’addio di Cristiano Ronaldo, che dopo nove anni di vittorie ha deciso di lasciare la capitale spagnola per andare alla Juventus in cerca di nuovi obiettivi. I tifosi marinisti sono molto arrabbiati con il Presidente Florentino Perez per quanto riguarda la gestione di calciomercato.

Se da un lato è vero che il Real è comunque una grande squadra anche senza CR7, dall’altro lato Florentino Perez ha il dovere di rispondere alla cessione di Ronaldo con un acquisto che sia degno di nota. L’obiettivo di queste ultime ore sarebbe Raheem Sterling del Manchester City, anche se sarà molto difficile strapparlo agli inglesi.