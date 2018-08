Arsenal, Nelson sempre più vicino alla formula del prestito

Tutto pronto per l'ufficialità della trattativa

Reiss Nelson, giovanissimo attaccante dell’Arsenal sarebbe pronto a sbarcare in Germania con la formula di prestito. Ad essere interessato alle caratteristiche del giocatore è l’Hoffenheim, che avrebbe il compito di far crescere il giocatore e di fargli acquisire una maggiore esperienza tramite un minutaggio sicuramente superiore a quello che attualmente può avere l’attaccante all’interno dei Gunners.

In queste ore sembrerebbe che la trattativa stia per giungere a buon fine, con il giocatore che è sempre più vicino al club tedesco, con la speranza di tornare all’Arsenal per poter dire successivamente la sua e dimostrare il suo valore.