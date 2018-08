Giocatore vicinissimo a Parigi per raggiungere obiettivi importanti

Il calciomercato sta per chiudersi e il Psg ha tutte le intenzioni di mettere in pratica altri sforzi per quello che sarà l’ultimo colpo dei campioni di Francia. Il bersaglio dei parigini sembrerebbe essere Eric Maxim Choupo-Moting, attaccante tedesco naturalizzato camerunese.

Attualmente il giocatore milita nello Stoke City ma sarebbe vicinissimo a vestire la maglia del Psg e ad avere l’occasione di giocare insieme a tanti altri campioni per ambire ad obiettivi di grande importanza.