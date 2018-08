Mbaye Niang è ufficialmente arrivato in Francia per svolgere le visite mediche con il Rennes. Il giocatore è stato ceduto dal Torino con la formula di prestito con diritto di riscatto ed è pronto ad affrontare una nuova sfida per rilanciarsi e mettersi in gioco ancora una volta.

L’ex milanista oggi sarà presentato ai suoi nuovi tifosi, che già sono impazienti di poter godere del grande potenziale dell’attaccante, che in realtà non è mai uscito fuori ai livelli che tutti avrebbero immaginato.