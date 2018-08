Roma, Di Francesco pronto per il Milan: “Voglio una grande risposta”

Per la Roma è già vigilia di campionato, poiché nella giornata di domani ci sarà una grande sfida contro il Milan, che ha perso al San Paolo contro il Napoli e ha molta voglia di rifarsi nel primo match in casa del campionato. I giallorossi invece hanno pareggiato contro l’Atalanta ed è proprio da qui che il tecnico Di Francesco è voluto partire durante la conferenza stampa pre partita: “Siamo un po’ rammaricati per come è andata la gara ma anche sollevati per come è andata a finire, potevamo anche vincere. Dobbiamo imparare e migliorare i tanti errori che abbiamo fatto, in particolar modo nel primo tempo”.

Di Francesco si è anche concentrato sul sistema di gioco della sua Roma: “Vorrei fare una premessa il sistema di gioco va a farsi friggere quando all’interno dello stesso i giocatori non mettono le caratteristiche che servono a questi livelli: cattiveria, determinazione, concentrazione, attenzione e massima applicazione nel giocare di squadra. Non è avvenuto nel 4-3-3 del primo tempo, ma ogni numero diventa relativo senza queste caratteristiche. Non dirò niente invece del modulo contro il Milan. Bisogna perdere meno duelli, al di là dei sistemi di gioco”.

Infine l’allenatore della Roma ha parlato dello scontro di domani contro il Milan e delle aspettative a riguardo: “Mi auguro una grande prestazione. Se dovessi scegliere il titolo del post gara contro il Milan, vorrei una “grande risposta””.