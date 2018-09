Il punto sulla Bundesliga: vittoria del Werder Brema a Fracoforte: Wolfsburg sbanca a Leverkusen

Un grande sabato di Bundesliga quello di oggi pomeriggio, con le vittorie esterne di Werder Brema e Wolfsburg. Una classifica che assume dei contorni interessanti già alla seconda giornata.

Il Werder Brema si è portato da solo in testa alla classifica quota 6, grazie alla vittoria esterna per 2-1 in casa del Francoforte, arrivata con le reti di Osako e Rashika, con l’inutile rigore in favore dei padroni di casa, trasformato da Haller. Ad esagerare è invece il Wolfsburg che ne realizza tre in casa del Leverkusen. Ecco tutti gli incontri odierni della Bundesliga:

Augusta-Monchengladbach 1-1

Francoforte-Brema 1-2

Hoffenhaim-Friburgo

Leverkusen-Wolfsburg

Norimberga-Magonza