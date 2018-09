Ligue 1, ecco tutti gli incontri di oggi: Psg e Dijon tentano una piccola fuga

Partite importanti per il campionato francese

Grande giornata di calcio quella odierna, con la Ligue 1 che vedrà da subito una serie di partite importanti. Psg e Dijon sono in questo momento le uniche due squadre a punteggio pieno con 3 vittorie consecutive e adesso puntano ad allungare questa striscia positiva per aumentare il vantaggio sulle inseguitrici.

Una quarta giornata che vedrà il Psg giocare in casa del Nimes e il Dijon che invece ospiterà il Caen. Resta da vedere se le due squadre riusciranno ad allungare oppure se ci sarà un aggancio temporaneo da parte delle inseguitrici, considerando che gli avversari odierni di Buffon e compagni si trovano solamente a -3 e non hanno di certo intenzione di perdere altri punti per strada. Ecco tutti gli incontri di oggi:

Ore 17:00

Nimes-Psg

Ore 20:00

Angers-Lilla

Dijon-Caen

Guingamp-Tolosa

Reims-Monpellier

Strasburgo-Nantes