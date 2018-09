Ligue 1, l’ottava meraviglia del mondo per Di Maria: una magia direttamente da calcio d’angolo (VIDEO)

Un gol meraviglioso quello di Angel Di Maria, che ha realizzato la rete del 2-0 nel match che si sta svolgendo proprio in questo momento tra Nimes e Psg. Neymar ha momentaneamente portato in vantaggio gli ospiti, ma successivamente l’argentino ha fatto alzare tutto lo stadio con una rete incredibile, realizzata direttamente dalla posizione angolata del corner. Un sinistro ad effetto velenoso e letale per il portiere avversario, che non ha fatto in tempo a rientrare in porta per intercettare l’incredibile traiettoria del pallone. ECCO IL VIDEO DEL SUPER GOL DI ANGEL DI MARIA.

Gol olimpico do Di Maria passando na sua TL. O @PSG_inside vai vencendo o @nimesolympique por 2×1.#ICICESTPARIS pic.twitter.com/OJjrSiRkGh — 90Goals (@90goals) 1 settembre 2018