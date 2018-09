Ligue 1, poker Psg: Neymar e compagni passeggiano sul campo del Nimes

I parigini conquistano la quarta vittoria consecutiva e si portano in testa a punteggio pieno

Grande vittoria per il Psg, che si porta momentaneamente in testa alla Ligue 1 a quota 12, con 4 vittorie su 4. A portare in vantaggio i campioni di Francia รจ stato proprio Neymar con un grande gol di ooportunismo, con la successiva magia di Angel Di Maria da calcio d’angolo al solamente 4 minuti dopo.

Proprio nel momento in cui il match sembrava concluso, i padroni di casa hanno avuto una grande reazione, riuscendo a portare momentaneamente il risultato sul 2-2 con Bobicon e Savanier, rispettivamente al 63′ e al 71′.