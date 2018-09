Premier League, Liverpool vittorioso in casa del Leicester: Mane e Firmino chiudono i conti

I Reeds vincono la loro quarta partita consecutiva e si portano in testa

Grande vittoria del Liverpool che riesce ad espugnare il Leicester City Stadium, con le reti di Mane e Firmino che al 10′ e al 45′ hanno chiuso definitivamente la gara. Un grande avvio per i Reeds che hanno giocato con grande tempestività durante la prima fase di gioco.

Nella ripresa i padroni di casa hanno cercato di recuperare il risultato, fino a quando non è arrivata la rete di Ghezzal al 63′, che per un attimo ha dato la speranza alla squadra e allo stesso tempo ha reso il match più interessante fino al termine. La gara si è conclusa con i Reeds che riescono a portare a casa 3 punti importantissimi, che permettono loro di trovarsi a quota 12 in testa alla classifica, grazie ad una media di 4 vittorie su 4.