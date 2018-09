Premier League, tutte le partite della quarta giornata

Sarà un grande sabato di Premier quello odierno, con Chelsea e Manchester City che giocano entrambe in casa, rispettivamente contro Bornemouth e Newcastle. Il primo match di giornata sarà quello delle 13:30 con Leicester-Liverpool, mentre tutte le altre gare si giocheranno alle ore 16.

Dopo sole 3 giornate il primo posto in classifica è condiviso da Liverpool, Tottenham, Chelsea e Watford, che si trovano tutte a 9 punti dopo le prime 3 giornate. I campioni in carica del Manchester City si trovano a quota 7 per il pareggio nella giornata precedente contro il Wolves. Ecco il calendario delle partite di oggi:

Ore 13:30

Leicester-Liverpool

Ore 16:00

Brighton-Fulham

Chelsea-Bournemouth

Crystal Palace-Southampton

Everton-Huddersfield

West Ham-Wolves

Manchester City-Newcastle