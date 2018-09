Serie A, Inter in cerca della prima vittoria al Dall’Ara contro il Bologna

Spalletti in cerca della sua prima vittoria in questa stagione

La terza giornata di Serie A si apre con l’incontro allo Stadio Dall’Ara tra Bologna e Inter alle ore 18:00 , con i nerazzurri che sono decisamente in cerca di ricatto dopo una partenza decisamente negativa, che ha visto la squadra di Spalletti perdere miseramente contro il Sassuolo alla prima giornata e poi pareggiare in casa contro il Torino per 2-2.

Spalletti non può concedersi altri sbaglia se vuole che la sua squadra possa ambire a qualcosa di importante, poiché perdere già da adesso punti per strada equivale a dover abbandonare subito il sogno Scudetto, dopo un calciomercato che aveva dato tanta speranza ai tifosi nerazzurri.