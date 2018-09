Serie A, Juventus in casa del Parma in serata: Ronaldo a caccia del primo gol

Due giornate positive per la Juventus, che si trova punteggio pieno a quota 6, con Ronaldo che è stato autore di buone prestazioni, dove mancato solamente il gol. Adesso il portoghese cercherà di sbloccarsi proprio nel match odierno, con i bianconeri che sono già a caccia della terza vittoria consecutiva.

Sulla carta la gara sembrerebbe abbordabile per la squadra di Allegri, ma le insidie non mancano poiché fino ad adesso abbiamo visto l’impegno degli avversari per contrastare Ronaldo e compagni, che quest’anno hanno obiettivi molto importanti da inseguire.