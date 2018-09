Juventus, Douglas Costa su CR7: “lui sa che i 3 punti contano più del gol”

Dopo la terza vittoria consecutiva la Juventus si trova a punteggio pieno in classifica a quota 9, ma ancora c’è qualcosa che non quadra in casa bianconera, poiché tutti si stanno chiedendo com’è possibile che dopo tre giornate di campionato Cristiano Ronaldo, pur avendo giocato bene, non sia ancora riuscito ad andare in gol.

A parlare di tale situazione è stato Douglas Costa, autore di una buona partita nella giornata di ieri, che ha specificato prima di tutto quanto sia stato importante trovare la vittoria nella gara di ieri: “Abbiamo dato una risposta importante, abbiamo portato a casa 3 punti e dimostrato come la motivazione sia tutto. Se si entra al primo minuto o a partita in corsa, non cambia. Io cerco di dare soluzioni varie, mi trovo bene sia con Paulo che con Cristiano; sono migliorato anche sullo stretto, e ne beneficio in un grande club come la Juve”.

Infine il giocatore ha parlato anche del rapporto di Cristiano Ronaldo con il gol in Serie A, che sembrerebbe non voler arrivare:“Semplicemente è in un campionato nuovo, e cerca giustamente il gol, ma sa che contano i tre punti”.