Liga, al Camp Nou si gioca a tennis: il Barcellona travolge l’Huesca con 8 reti

Una partita perfetta per i blaugrana nel match casalingo odierno

Una partita a senso unico quella di oggi da parte del Barcellona, che al Camp Nou ha giocato una partita letteralmente spettacolare, travolgendo l’Huesca con 8 reti dettate da grandi azioni di gioco. Se da un lato è vero che gli ospiti non erano certamente avversari di spicco, i blaugrana hanno dimostrato di essere in grandissima condizione e sopratutto di avere una qualità indiscutibile.

Messi e Suarez sono stati autori di una doppietta, mentre il resto del lavoro è stato compiuto da Dembele, Rakitic e Jordi Alba con l’autogol di Pulido, che ha solamente peggiorato la situazione della squadra ospite, che nonostante la netta inferiorità è comunque riuscita a trovare due gol con Cucho e Gallar.

Una partita da manuale del calcio per il Barcellona, che ha dimostrato di avere subito la mentalità giusta per affrontare una stagione ricca di obiettivi importanti, dove i blaugrana sognano un nuovo trionfo in Champions, dopo il dominio Real che dura ormai da ben 3 anni.