Premier League, Arsenal e United trionfano contro Cardiff e Burley: Tottenham cade a Watford

Altra giornata entusiasmante quella della Premier League, che dopo le vittorie di ieri di Chelsea, Liverpool e Manchester City ha visto trionfare anche Arsenal e Manchester United. I Gunners hanno superato il Cardiff fuori casa con il risultato di 3-2, arrivato grazie alle reti di Mustafi, Aubameyang e Lacazette, che hanno vanificato i gol di Camarasa e Ward.

Lo United invece ottiene un importante successo esterno dopo la brutta sconfitta contro il Tottenham, superando il Burley con un netto 2-0 firmato dalla splendida doppietta di Lukaku.

Giornata da dimenticare per il Tottenham, che dopo l’impresa all’Old Trafford perde tre punti importanti per strada in casa del Watford con la sconfitta per 2-1. Deney e Catcart hanno ribaltato l’autogol di Doucoure, che aveva inizialmente portato in vantaggio gli ospiti.

Adesso la classifica vede il Watford raggiungere Chelsea e Liverpool in testa alla classifica a quota 12, con le tre squadre che hanno ottenuto ben 4 vittorie consecutive a testa, mantenendo una media importante per la lotta al vertice per la conquista della Premier. Siamo solamente ad inizio stagione, ma lo spettacolo è assicurato.