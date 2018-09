Milan, Laxalt: “Gattuso ci dà motivazioni ogni giorno”

Diego Laxalt, nuovo acquisto del Milan, ha parlato del suo periodo iniziale in rossonero, dimostrando anche a livello pratico di adattarsi molto velocemente a quello che il metodo del tecnico Gattuso, che ogni giorno sul campo di allenamento fa allenare i rossoneri a grande intensità e trasmette molte motivazioni in vista delle partite, mantenendo la concentrazione alta.

Tuttavia passare dal metodo di Gasperini a quello del tecnico rossonero sarà stato un cambio radicale per Laxalt, vista la metodologia completamente diversa dei due allenatori, motivo per cui il nuovo acquisto rossonero ha fatto un paragone tra i due allenatori, parlando anche della sua nuova avventura a Milano: “Il modo di allenare Gattuso è molto dinamico, i suoi allenamenti sono veloci, tutto viene svolto ad alta intensità. Questo è qualcosa di simile che hanno loro. Ognuno ha il proprio modo di giocare, penso che in campo poi sono completamente diversi. Gattuso vuole trasmettere la propria voglia alla squadra e ci riesce ogni minuto. Dobbiamo pensare partita dopo partita, questo è il nostro obiettivo. Cagliari? Non ci sono partite facili, noi dobbiamo trovare la voglia di vincere. Higuain? Gli attaccanti vivono per il gol, ma ha fatto un grande lavoro nelle prime partite”.