Nizza, Balotelli multato per la sua condizione fisica: pesava ben 103 kg

Durante il primo giorno di ritiro del Nizza, l’attaccante italiano Mario Balotelli si sarebbe presentato in una condizione fisica che non è stata molto apprezzata dallo staff, motivo per cui è arrivata una multa molto salata per il giocatore, che aveva raggiunto il peso di 103 kg durante il periodo di pausa.

Dopo questa sanzione Mario si è messo subito a lavoro per recuperare il suo peso forma (88kg) e per tornare nelle condizioni migliori in vista di una stagione che si preannuncia molto lunga. Intento Jean-Pierre Rivère, presidente del Nizza, ha descritto nel dettaglio questa situazione, dimostrando rammarico e allo stesso tempo fiducia per Balotelli: “Mario si è messo fuorigioco da solo. Farà comunque una grande stagione, lo metteremo nelle migliori condizioni per fare bene”. Mancini intanto incrocia le dita.