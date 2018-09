Premier League, Chelsea nel segno di Hazard contro il Cardiff: inizio perfetto per Sarri

Una vittoria nettissima quella del Chelsea nella giornata di oggi, con un poker spietatissimo nei confronti del Cardiff, che nulla ha potuto per fermare un Eden Hazard in stato di grazia. Il belga ha realizzato una tripletta al 37’, 44’ e 80’ minuto, chiudendo da solo la gara e dimostrando di essere in una forma a dir poco strepitosa.

A mettere poi la ciliegina sulla torta è stata la rete di Willian, arrivata all’83’ per mettere la gara in cassaforte e contendersi ancora il primato in classifica con il Liverpool a quota 15. Inutile l’iniziale rete del vantaggio del Cardiff con Bamba al 16’, che aveva portato in vantaggio gli ospiti, costretti poi ad arrendersi alla successiva reazione dei Blues.