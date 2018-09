Premier League, ennesimo successo per il Liverpool: battuto il Tottenham in casa

Grande vittoria per il Liverpool che supera 2-1 il Tottenham e si conferma ancora una volta implacabile con il quinto successo consecutivo. Una grande prova da parte della squadra di Klopp, che ha trionfato grazie alle reti di Wijnaldum e Firmino al 39’ e al 54’. Gli Spurs hanno cercato di rientrare in partita ma il gol di Lamela è arrivato troppo tardi per poter sperare in un eventuale pareggio.

Tuttavia anche quest’oggi resta la grande prova dei Reeds che già all’inizio della ripresa hanno messo la partita in cassaforte e si sono portati a quota 15 in classifica, condividendo ancora il primato con il Chelsea che oggi ha vinto a Stanford Bridge contro il Cardiff con il risultato di 2-1.