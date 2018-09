Premier League, tris Manchester City: Sanè, Silva e Sterling stendono il Fulham

Una partita a senso unico quella tra Manchester City e Fulham, con i campioni d’Inghilterra in carica che si portano a quota 13 punti, solamente a due lunghezze da Chelsea e Liverpool appaiate in testa alla classifica a quota 15. Quella di oggi è stata una partita abbastanza facile per la squadra di Guardiola, che è passata in vantaggio con Sanè dopo appena 2 minuti di gioco.

A raddoppiare in favore del City è stato Silva al 21′, che ha permesso ai padroni di casa di concludere la prima frazione di gioco sul 2-0, fino a quando nella ripresa la rete di Sterling, arrivata ad inizio primo tempo non ha chiuso definitivamente la gara.