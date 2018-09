Premier League, vittoria di misura per l’Arsenal in casa del Newcastle

Vittoria importante per l’Arsenal che si porta a quota 9 in classifica dopo 5 giornate, grazie alle reti di Xhaka e Ozil al 49‘ e al 58‘. Una buona prestazione quella dei Gunners in casa del Newcastle, che è rientrato in partita proprio allo scadere, quando ormai non c’era più nulla da fare.

Un successo importante per l’Arsenal che ha vinto tre partite e ne ha perse due, ma adesso è arrivato il momento di risalire la china per la squadra di Emery, arrivato direttamente dal Psg per raggiungere obiettivi importanti in questa stagione.