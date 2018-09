Serie A, il Napoli supera in casa la Fiorentina: Insigne uomo partita

Grande vittoria per il Napoli che conquista tre punti contro una Fiorentina venuta al San Paolo per giocarsi la partita a viso aperto. A decidere la gara in favore degli azzurri è stato il solito Lorenzo Insigne, che come al solito si conferma una sicurezza per questa squadra. Un successo importante che permette ad Ancelotti di portarsi a quota 9 punti come la Juventus, che ancora deve giocare.

In caso di tonfo bianconero le due squadre dovrebbero rimanere appaiate in testa, ma in caso contrario la squadra di Allegri riguadagnerebbe la prima posizione in classifica. Intanto il Napoli rimane con il fiato sul collo, mettendo sotto pressione Cristiano Ronaldo e compagni.