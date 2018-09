Juventus, Allegri: “La squadra non mi è piaciuta nei minuti finali”

La vittoria odierna della Juventus ha reso felice tutti i tifosi bianconeri, specialmente perché Cristiano Ronaldo si è finalmente sbloccato, trovando per ben 2 volte la via della rete. Tuttavia l’espulsione di Douglas Costa e il gol subito nel finale hanno in parte rovinato la festa bianconera.

Lo stesso Allegri nel post partita ha evidenziato diversi fattori che la squadra deve migliorare assolutamente se ha l’intenzione di raggiungere obiettivi importanti: “Ronaldo ha segnato due gol e poteva farne anche altri. Non mi sono piaciuti gli ultimi 10 minuti della gara. Abbiamo subito gol, Douglas Costa è stato espulso: non va bene. CR7 si è sbloccato? Per vincere i campionati bisogna fare gol e non prenderne. Noi ne abbiamo presi 4 in 4 partite e non va bene. Il Valencia? È la prima di Champions, da lì si decide già l’andamento del girone. Ronaldo si è mosso bene, c’è ancora da migliorare. Douglas Costa è entrato ed ha cambiato la partita, purtroppo ha sbagliato nel finale: una cosa del genere non deve più accadere. Sono soddisfatto della quarta vittoria, non mi è piaciuto l’andamento negli ultimi minuti”.