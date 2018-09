Juventus, finalmente Ronaldo! Due gol per zittire tutti gli scettici (VIDEO)

La Juventus quest’oggi è stata protagonista di una vittoria importantissima contro il Sassuolo, che ha messo in campo tutti i mezzi possibili per contrastare la squadra di Allegri. La giornata di oggi è stata caratterizzata dalla doppietta decisiva di Ronaldo che finalmente si è sbloccato con la maglia bianconera ed è pronto a dare un grande contributo in questa stagione.

Il primo gol è stato molto fortunoso ed è arrivato al 50′ minuto, con un rimpallo sul palo e Ronaldo subito pronto per il tocco vincente e opportunista sotto porta. Il raddoppio invece è stato di grande qualità, con un sinistro angolato che non ha lasciato scampo al portiere, rimasto immobile a guardare la palla entrare in rete.

Se il protagonista in positivo di oggi è stato senza dubbio il cinque volte pallone d’oro, l’unica nota negativa in casa bianconera è stata dettata dal nervosismo di Douglas Costa, che prima ha rifilato una gomitata e successivamente ha sputato in bocca ad un avversario, venendo ovviamente espulso nei minuti finali, con ulteriori provvedimenti disciplinari che potrebbero essere presi nei giorni successivi.

Il Sassuolo era anche riuscito ad accorciare le distanze con la rete di Babacar, arrivata proprio nei minuti di recupero finali. Un 2-1 che certamente permette alla squadra di Allegri di continuare indisturbata il suo cammino verso l’ennesimo Scudetto, con la testa che adesso va al primo match di Champions League della stagione in casa del Valencia.