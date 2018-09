Lazio, Caceres entusiasta della vittoria: “Con l’Empoli una partita difficile”

Martin Caceres ha parlato della vittoria della sua Lazio in casa dell’Empoli, una partita che si è rivelata più complicata del previsto, con la squadra di Andreazzoli che ha disputato una buona gara, mettendo anche in difficoltà i biancocelesti per una buona parte di gioco. Tuttavia ad avere la meglio è stata sempre la squadra di Simone Inzaghi, che è riuscita a vincere per 1-0 con la rete realizzata da Parolo al 47′.

Proprio Caceres ha voluto evidenziare la difficoltà della partita odierna, ribadendo che le squadre con grandi obiettivi devono saper superare anche questo tipo di ostacoli: “È stata una partita difficile, siamo riusciti a riprenderci dopo le prime due sconfitte. Sono tutte partite difficili, anche quelle contro le squadre piccole. Acerbi? È un grande acquisto per la Lazio, quest’anno vogliamo cercare di non prendere tanti gol. Ci manca continuare a lavorare, il campionato è iniziato adesso. Serve solo un po’ di tempo per fare un grande campionato. Giovedì abbiamo una grande partita in Europa League e dobbiamo cercare di farla al meglio”.