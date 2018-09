Milan, Gattuso insoddisfatto del pareggio: “La nostra strada è ancora lunga”

Una partita negativa per il Milan, che contro il Cagliari non è riuscito ad andare oltre il pareggio a dispetto delle aspettative iniziali che vedevano i rossoneri nettamente favoriti sulla carta. Alla fine Higuain ha evitato il peggio, riuscendo a rispondere al vantaggio della squadra di casa firmato da Joao Pedro.

A parlare del match rossonero è stato il tecnico Gennaro Gattuso, che ha dimostrato tutto il suo rammarico per la prestazione dei suoi, ribadendo come la strada del club per tornare ai vertici sia ancora lunga: “L’inizio che abbiamo fatto è un problema che dobbiamo risolvere. I primi 20′ sono stati imbarazzanti. Abbiamo fatto tanto di buono, ma quei venti minuti è stata una partita bruttissima a livello mentale, tattico, su tutto. Se vai sotto 2-0 questa gara non la recuperi più. Siamo usciti alla distanza, nella ripresa. Il Cagliari se fosse andato avanti di due gol sarebbe stato davvero un problema per noi”.