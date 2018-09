Milan, il Pipita non basta: solo un pareggio in casa del Cagliari

Nel posticipo di Serie A di questa sera il Milan non è riuscito ad andare oltre il pareggio con il Cagliari, che è stato protagonista di una buona prova, passando prima in vantaggio con Joao Pedro dopo solamente 4 minuti di gioco. Un match partito decisamente in salita per la squadra di Gattuso, che successivamente ha trovato il pareggio grazie alla prima rete di Gonzalo Higuain con la maglia rossonera.

Il Pipita è riuscito a rimettere in gioco la sua squadra al 56′, ma nei minuti finali il Milan non ha avuto la giusta convinzione nel cercare di completare la rimonta. Un pareggio che non farà certamente piacere a Gattuso, che si aspettava molto di più dalla sua squadra, specialmente perché dopo 3 partite il Milan ha solamente 4 punti, considerando che il match contro il Genoa è da recuperare per via del disastro del ponte Morandi.

L’unica nota positiva resta quindi Gonzalo Higuain, che dopo essersi visto annullare due gol in due partite è riuscito finalmente a togliersi la soddisfazione del suo primo gol in campionato con la maglia rossonera addosso.