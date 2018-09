Barcellona, Valverde: “Contro il Psv dobbiamo fare molta attenzione”

Siamo alla vigilia della Champions League, che sta per iniziare con la classica fase a gironi che decreterà poi l’accesso agli ottavi di finale, dove si inizierà a fare sul serio con i match ad eliminazione diretta. Tuttavia nonostante il Barcellona sia nettamente favorito in vista del match contro il Psv, il tecnico blaugrana Valverde durante la conferenza di oggi ha spiegato come il match non sia così abbordabile come sembra.

Il Barcellona sulla carta è nettamente favorito, ma gli olandesi hanno intenzione di giocarsi la partita al massimo, motivo per cui Valverde ha voluto fare una profonda analisi degli avversari: “Ossessione Champions per la squadra? Io non sento troppa pressione. Mi piace il fatto che i ragazzi abbiano voglia di fare bene, è una motivazione extra in campo continentale. Il PSV ha una buona squadra, giovane e preparata. Attacca bene gli spazi, soprattutto con alcuni elementi come Lozano. Servirà la massima attenzione da parte nostra”, ha detto l’allenatore dei catalani.