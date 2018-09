Inter, torna il pubblico delle grandi occasioni: venduti oltre 60mila biglietti per il match contro il Tottenham

Grande attesa per il ritorno dell’Inter in Champions League, con i tifosi nerazzurri che sono curiosi di vedere come andrà il confronto con una squadra ostica come il Tottenham, che nonostante in questo momento non possa contare su un Harry Kane in forma, rappresenta sempre un pericolo.

Ad ogni modo i tifosi sembrerebbero essere fiduciosi per la loro squadra nonostante la sconfitta di ieri con il Parma, non a caso in vista del match che andrà in scena a San Siro nella serata di domani sono stati venduti oltre 60mila biglietti, compresi i duemila riservati ai sostenitori della squadra ospite. Un fattore che sicuramente può essere motivante per la squadra di Spalletti, che non ha iniziato la stagione come tutti si aspettavano.