Juventus, indiscrezioni su un possibile scambio Pogba-Dybala a gennaio

Il campione del mondo potrebbe tornare a vestire bianconero per puntare in alto

Le ultime voci di mercato che potrebbero rivedere un ritorno di Pogba in bianconero sembrerebbero prendere sempre più piede con il passare dei giorni e delle ore. Non a caso proprio nella giornata di oggi il quotidiano inglese “Daily Mirror” ha parlato di un possibile scambio tra Juventus e Manchester United.

I Red Devils sarebbero disposti a dare nuovamente il giocatore alla Juventus in cambio di Paulo Dybala, con l’argentino che nonostante abbia festeggiato nella giornata di ieri la sua partita numero 100 in bianconero, potrebbe partire per andare in Inghilterra alla corte di José Mourinho, con un clamoroso ritorno di Pogba a Torino, che dopo l’acquisto di Cristiano Ronaldo regalerebbe ulteriori garanzie dal punto di vista tecnico.