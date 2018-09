Mr. Zlatan 500: le sette meraviglie dello svedese secondo ItalyNews (VIDEO)

Le magie dello svedese in una carriera ricca di successi e soddisfazioni

La carriera di Zlatan Ibrahimovic è sempre stata caratterizzata da gol capolavoro che hanno lasciato un segno indelebile nel mondo del calcio. Non a caso proprio nella giornata di ieri lo svedese ha compiuto la prodezza numero 500 e visto il modo in cui è arrivata possiamo dire tranquillamente che l’attaccante del Los Angeles Galaxy non poteva chiedere di meglio.



Malmö 18 gol



Ajax 48 gol



Juventus 26 gol



Inter 66 gol



Barcellona 22 gol

Milan 56 gol

PSG 156 gol

Manchester United 29 gol



Svezia 62 gol

LA Galaxy 17 gol

Abbiamo selezionato quelle che secondo noi sono le magie più belle dello svedese, ponendoci un limite di 7, come le meraviglie del mondo (anche se in questo caso sono molte di più). Ecco la VIDEOGALLERY.