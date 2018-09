Napoli, Stella Rossa avversario difficile: una sola sconfitta in casa nelle ultime 13 partite

Siamo alla vigilia della nuova edizione di Champions League, con una serie di squadre pronte a dare il massimo per arrivare fino in fondo alla competizione. Tra le squadre più attese c’è sicuramente il Napoli, che ha ingaggiato un allenatore esperto come Ancelotti proprio per cercare di fare il salto di qualità a livello europeo.

Tuttavia il debutto del Napoli in questa Champions non è così facile come può sembrare all’apparenza, poiché nonostante il divario dal punto di vista tecnico, la Stella Rossa di Belgrado in casa ha perso solo un match negli ultimi 13 incontri disputati a livello europeo. L’unico ko è arrivato in una gara contro l’Arsenal, dove i padroni di casa hanno ceduto solamente con il risultato di 1-0.

Le altre 12 partite si possono dividere in 7 vittorie e 5 pareggi, con la Stella Rossa che non ha mai subito più di un gol in ogni singola partita tra quelle elencate. Il Napoli dovrà tenere conto anche dell’accoglienza dello stadio di Belgrado, famoso per essere una vera e propria bolgia in queste particolari occasioni.